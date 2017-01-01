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БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ!
Лента новостей
01.01.2017 г. 09:31
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира 2017. Результаты
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
30.12.2016 г. 01:58
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила США
30.12.2016 г. 00:50
Кубок Шпенглера-2016. Календарь и результаты
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
28.12.2016 г. 02:33
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия разгромила Латвию
27.12.2016 г. 07:11
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Канада - Россия 5:3
27.12.2016 г. 06:44
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила Канаде в первом матче
27.12.2016 г. 05:35
ВИДЕО: Первая шайба России на молодежном чемпионате мира
26.12.2016 г. 12:15
Молодежный чемпионат мира-2017. Старт уже сегодня!
24.12.2016 г. 09:50
Молодежный чемпионат мира 2017. Окончательный состав сборной России
23.12.2016 г. 09:41
МЧМ-2017. Сборная России провела два контрольных матча
18.12.2016 г. 23:26
Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 20:42
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Финляндия 4:3
18.12.2016 г. 20:40
Кубок Первого канала-2016. Россия обыграла Финляндию
18.12.2016 г. 12:29
ХОД МАТЧА: Кубок Первого канала-2016. Россия - Финляндия. 18 декабря, 17:00 мск
17.12.2016 г. 21:39
Молодежный чемпионат мира. Сборная России отправляется в Кингстон
МЕНЮ
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НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 31.12.2016
Команды
Счет
Каролина Харрикейнз () - Чикаго Блэкхоукс () 03:30
3
-
2
Сент-Луис Блюз () - Нэшвилл Предаторз () 04:00
0
-
4
Ванкувер Кэнакс () - Анахайм Дакс () 06:00
3
-
2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс () - Филадельфия Флайерз () 06:00
2
-
0
Нью-Джерси Дэвилз () - Вашингтон Кэпиталз () 21:00
2
-
6
Бостон Брюинз () - Баффало Сэйбрз () 21:00
3
-
1
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
Молодежный чемпионат мира-2017
- 31.12.2016
Команды
Счет
Швейцария () - Дания () 01:00
5
-
4
БУЛЛ
Словакия () - Латвия () 03:30
4
-
2
Швеция () - Чехия () 21:00
5
-
2
США () - Канада () 23:30
3
-
1
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
Кубок Шпенглера-2016
- 31.12.2016
Команды
Счет
Канада () - Лугано (Лугано, Швейцария) 14:00
финал
5
-
2
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 01.01.2017
Команды
Счет
Миннесота Уайлд () - Коламбус Блю Джекетс () 02:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Питтсбург Пингвинз () - Монреаль Канадиенс () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Виннипег Джетс () - Нью-Йорк Айлендерс () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Тампа-Бэй Лайтнинг () - Каролина Харрикейнз () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Даллас Старз () - Флорида Пантерз () 04:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Колорадо Эвеланш () - Нью-Йорк Рейнджерс () 04:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Калгари Флэймз () - Аризона Койотс () 06:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Эдмонтон Ойлерз () - Ванкувер Кэнакс () 06:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лос-Анджелес Кингз () - Сан-Хосе Шаркс () 06:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Торонто Мэйпл Лифс () - Детройт Ред Уингз () 23:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
Молодежный чемпионат мира-2017
- 01.01.2017
Команды
Счет
Финляндия () - Швейцария () 01:30
2
-
0
Россия () - Словакия () 04:00
2
-
0
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 02.01.2017
Команды
Счет
Вашингтон Кэпиталз () - Оттава Сенаторз () 03:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Анахайм Дакс () - Филадельфия Флайерз () 04:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Сент-Луис Блюз () - Чикаго Блэкхоукс () 21:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный чемпионат мира 2017. Результаты
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
Подробнее...
Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.
Подробнее...
Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.
Подробнее...
Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
Подробнее...
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19.08.2016 г. 00:00
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АКТУАЛЬНО!
КУБОК ШПЕНГЛЕРА-2016
МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2017, КАНАДА,
26.12.2016 - 07.01.2017
НОВОЕ ВИДЕО
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
27.12.2016 г. 07:11
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Канада - Россия 5:3
27.12.2016 г. 05:35
ВИДЕО: Первая шайба России на молодежном чемпионате мира
18.12.2016 г. 20:42
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Финляндия 4:3
16.12.2016 г. 22:01
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Чехия 5:1
16.12.2016 г. 19:34
ВИДЕО: Кубок Первого канала. Россия - Чехия. Гимн. Что-то пошло не так..
15.12.2016 г. 21:51
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Швеция 1:3
02.12.2016 г. 07:58
Видео: хет-трик Тарасенко
30.11.2016 г. 15:25
ВИДЕО: В Улан-Удэ хоккеист напал на судью
22.11.2016 г. 11:05
ВИДЕО: Гол Дацюка с передачи Ковальчука
18.11.2016 г. 10:31
ВИДЕО: НХЛ 16/17. Первый гол Григоренко в сезоне
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