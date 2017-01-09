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БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ!
Лента новостей
08.01.2017 г. 23:56
ВИДЕО: Все голы Кирилла Капризова на чемпионате мира U20
06.01.2017 г. 09:31
Молодежный чемпионат мира 2017. Сборная США в финале обыграла Канаду (видео)
06.01.2017 г. 02:30
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Швеция 2:1. Бронза наша!
06.01.2017 г. 02:06
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия завоевала бронзовые медали!
05.01.2017 г. 03:29
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/2 финала. Россия - США 3:4-булл
05.01.2017 г. 03:15
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила в полуфинале
03.01.2017 г. 09:33
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия в полуфинале сыграет с США
03.01.2017 г. 00:16
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/4 финала. Россия - Дания 4:0
03.01.2017 г. 00:10
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия выходит в полуфинал
01.01.2017 г. 14:28
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Словакия 2:0
01.01.2017 г. 09:31
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
01.01.2017 г. 07:45
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия обыграла Словакию в новогоднюю ночь
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
30.12.2016 г. 01:58
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила США
30.12.2016 г. 00:50
Кубок Шпенглера-2016. Результаты
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
28.12.2016 г. 02:33
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия разгромила Латвию
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КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
- 08.01.2017
Команды
Счет
Барыс (Астана, Казахстан) - Торпедо (Нижний Новгород) 14:00
1
-
3
Югра (Ханты-Мансийск) - ХК Сочи (Сочи) 14:30
3
-
1
Автомобилист (Екатеринбург) - Спартак (Москва) 15:00
4
-
3
Слован (Братислава, Словакия) - Адмирал (Владивосток) 19:00
3
-
2
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 08.01.2017
Команды
Счет
Лос-Анджелес Кингз () - Миннесота Уайлд () 00:00
4
-
3
ОТ
Оттава Сенаторз () - Вашингтон Кэпиталз () 03:00
0
-
1
Торонто Мэйпл Лифс () - Монреаль Канадиенс () 03:00
3
-
5
Флорида Пантерз () - Бостон Брюинз () 03:00
0
-
4
Нью-Джерси Дэвилз () - Эдмонтон Ойлерз () 03:00
1
-
2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс () - Нью-Йорк Рейнджерс () 03:00
4
-
5
Сент-Луис Блюз () - Даллас Старз () 04:00
4
-
3
Аризона Койотс () - Нью-Йорк Айлендерс () 04:00
2
-
1
БУЛЛ
Калгари Флэймз () - Ванкувер Кэнакс () 06:00
3
-
1
Сан-Хосе Шаркс () - Детройт Ред Уингз () 06:30
6
-
3
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
- 09.01.2017
Команды
Счет
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) - Динамо Мск (Москва) 14:30
3
-
5
Локомотив (Ярославль) - Динамо Р (Рига, Латвия) 19:00
3
-
1
ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 19:30
2
-
3
БУЛЛ
Йокерит (Хельсинки, Финляндия) - Лада (Тольятти) 19:30
3
-
4
БУЛЛ
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Северсталь (Череповец) 21:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 09.01.2017
Команды
Счет
Питтсбург Пингвинз () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 01:00
6
-
2
Каролина Харрикейнз () - Бостон Брюинз () 01:00
4
-
3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс () - Филадельфия Флайерз () 02:00
2
-
1
ОТ
Чикаго Блэкхоукс () - Нэшвилл Предаторз () 03:00
5
-
2
Оттава Сенаторз () - Эдмонтон Ойлерз () 03:00
5
-
3
Анахайм Дакс () - Миннесота Уайлд () 04:00
1
-
2
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
- 10.01.2017
Команды
Счет
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) - Витязь (Чехов) 14:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Трактор (Челябинск) - Торпедо (Нижний Новгород) 17:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Салават Юлаев (Уфа) - Спартак (Москва) 17:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 10.01.2017
Команды
Счет
Нью-Джерси Дэвилз () - Флорида Пантерз () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Монреаль Канадиенс () - Вашингтон Кэпиталз () 03:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Виннипег Джетс () - Калгари Флэймз () 04:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лос-Анджелес Кингз () - Даллас Старз () 06:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
Подробнее...
Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.
Подробнее...
Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.
Подробнее...
Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
Подробнее...
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19.08.2016 г. 00:00
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КУБОК ШПЕНГЛЕРА-2016
МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2017, КАНАДА,
26.12.2016 - 07.01.2017
НОВОЕ ВИДЕО
08.01.2017 г. 23:56
ВИДЕО: Все голы Кирилла Капризова на чемпионате мира U20
06.01.2017 г. 02:30
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Швеция 2:1. Бронза наша!
05.01.2017 г. 03:29
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/2 финала. Россия - США 3:4-булл
03.01.2017 г. 00:16
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/4 финала. Россия - Дания 4:0
01.01.2017 г. 14:28
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Словакия 2:0
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
27.12.2016 г. 07:11
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Канада - Россия 5:3
27.12.2016 г. 05:35
ВИДЕО: Первая шайба России на молодежном чемпионате мира
18.12.2016 г. 20:42
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Финляндия 4:3
16.12.2016 г. 22:01
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Чехия 5:1
16.12.2016 г. 19:34
ВИДЕО: Кубок Первого канала. Россия - Чехия. Гимн. Что-то пошло не так..
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