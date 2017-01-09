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БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ!

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РЕЗУЛЬТАТЫ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 08.01.2017
Команды Счет
Барыс (Астана, Казахстан) - Торпедо (Нижний Новгород) 14:00
 1 - 3
Югра (Ханты-Мансийск) - ХК Сочи (Сочи) 14:30
 3 - 1
Автомобилист (Екатеринбург) - Спартак (Москва) 15:00
 4 - 3
Слован (Братислава, Словакия) - Адмирал (Владивосток) 19:00
 3 - 2

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 08.01.2017
Команды Счет
Лос-Анджелес Кингз () - Миннесота Уайлд () 00:00
 4 - 3 ОТ
Оттава Сенаторз () - Вашингтон Кэпиталз () 03:00
 0 - 1
Торонто Мэйпл Лифс () - Монреаль Канадиенс () 03:00
 3 - 5
Флорида Пантерз () - Бостон Брюинз () 03:00
 0 - 4
Нью-Джерси Дэвилз () - Эдмонтон Ойлерз () 03:00
 1 - 2 ОТ
Коламбус Блю Джекетс () - Нью-Йорк Рейнджерс () 03:00
 4 - 5
Сент-Луис Блюз () - Даллас Старз () 04:00
 4 - 3
Аризона Койотс () - Нью-Йорк Айлендерс () 04:00
 2 - 1 БУЛЛ
Калгари Флэймз () - Ванкувер Кэнакс () 06:00
 3 - 1
Сан-Хосе Шаркс () - Детройт Ред Уингз () 06:30
 6 - 3

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 09.01.2017
Команды Счет
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) - Динамо Мск (Москва) 14:30 3 - 5
Локомотив (Ярославль) - Динамо Р (Рига, Латвия) 19:00 3 - 1
ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 19:30 2 - 3 БУЛЛ
Йокерит (Хельсинки, Финляндия) - Лада (Тольятти) 19:30 3 - 4 БУЛЛ
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Северсталь (Череповец) 21:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 09.01.2017
Команды Счет
Питтсбург Пингвинз () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 01:00 6 - 2
Каролина Харрикейнз () - Бостон Брюинз () 01:00 4 - 3 ОТ
Коламбус Блю Джекетс () - Филадельфия Флайерз () 02:00 2 - 1 ОТ
Чикаго Блэкхоукс () - Нэшвилл Предаторз () 03:00 5 - 2
Оттава Сенаторз () - Эдмонтон Ойлерз () 03:00 5 - 3
Анахайм Дакс () - Миннесота Уайлд () 04:00 1 - 2

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 10.01.2017
Команды Счет
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) - Витязь (Чехов) 14:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Трактор (Челябинск) - Торпедо (Нижний Новгород) 17:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Салават Юлаев (Уфа) - Спартак (Москва) 17:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 10.01.2017
Команды Счет
Нью-Джерси Дэвилз () - Флорида Пантерз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Монреаль Канадиенс () - Вашингтон Кэпиталз () 03:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Виннипег Джетс () - Калгари Флэймз () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лос-Анджелес Кингз () - Даллас Старз () 06:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
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Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
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Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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