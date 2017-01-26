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РЕЗУЛЬТАТЫ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 25.01.2017
Команды Счет
Лада (Тольятти) - Авангард (Омская область) 18:00
 3 - 1
Нефтехимик (Нижнекамск) - Металлург Нк (Новокузнецк) 19:00
 3 - 2 БУЛЛ
Локомотив (Ярославль) - Трактор (Челябинск) 19:00
 1 - 3
Торпедо (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва) 19:00
 1 - 3
Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирская область) 19:00
 1 - 2 ОТ
Спартак (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 19:30
 1 - 2
Витязь (Чехов) - Металлург Мг (Магнитогорск) 19:30
 3 - 2
Динамо Мск (Москва) - Салават Юлаев (Уфа) 19:30
 6 - 2
ХК Сочи (Сочи) - Северсталь (Череповец) 19:30
 2 - 1

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 25.01.2017
Команды Счет
Питтсбург Пингвинз () - Сент-Луис Блюз () 03:00
 0 - 3
Бостон Брюинз () - Детройт Ред Уингз () 03:00
 4 - 3 ОТ
Нью-Йорк Айлендерс () - Коламбус Блю Джекетс () 03:00
 4 - 2
Нью-Джерси Дэвилз () - Лос-Анджелес Кингз () 03:00
 1 - 3
Оттава Сенаторз () - Вашингтон Кэпиталз () 03:30
 3 - 0
Монреаль Канадиенс () - Калгари Флэймз () 03:30
 5 - 1
Виннипег Джетс () - Сан-Хосе Шаркс () 04:00
 3 - 4
Нэшвилл Предаторз () - Баффало Сэйбрз () 04:00
 4 - 5 ОТ
Даллас Старз () - Миннесота Уайлд () 04:30
 2 - 3 БУЛЛ
Чикаго Блэкхоукс () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 04:30
 2 - 5

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 26.01.2017
Команды Счет
Амур (Хабаровск) - Медвешчак (Загреб, Хорватия) 12:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) - Слован (Братислава, Словакия) 14:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Динамо Мн (Минск, Беларусь) - Югра (Ханты-Мансийск) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Йокерит (Хельсинки, Финляндия) - Автомобилист (Екатеринбург) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Динамо Р (Рига, Латвия) - Барыс (Астана, Казахстан) 20:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 26.01.2017
Команды Счет
Детройт Ред Уингз () - Торонто Мэйпл Лифс () 03:00 0 - 4
Нью-Йорк Рейнджерс () - Филадельфия Флайерз () 04:00 0 - 2
Колорадо Эвеланш () - Ванкувер Кэнакс () 05:30 2 - 3
Анахайм Дакс () - Эдмонтон Ойлерз () 06:00 0 - 4

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 27.01.2017
Команды Счет
Лада (Тольятти) - Сибирь (Новосибирская область) 18:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нефтехимик (Нижнекамск) - Авангард (Омская область) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Локомотив (Ярославль) - Салават Юлаев (Уфа) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Торпедо (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Ак Барс (Казань) - Металлург Нк (Новокузнецк) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Динамо Мск (Москва) - Металлург Мг (Магнитогорск) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
ХК Сочи (Сочи) - ЦСКА (Москва) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Спартак (Москва) - Северсталь (Череповец) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Витязь (Чехов) - Трактор (Челябинск) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 27.01.2017
Команды Счет
Бостон Брюинз () - Питтсбург Пингвинз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Джерси Дэвилз () - Вашингтон Кэпиталз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Филадельфия Флайерз () - Торонто Мэйпл Лифс () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Йорк Айлендерс () - Монреаль Канадиенс () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Каролина Харрикейнз () - Лос-Анджелес Кингз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Оттава Сенаторз () - Калгари Флэймз () 03:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Флорида Пантерз () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 03:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нэшвилл Предаторз () - Коламбус Блю Джекетс () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Миннесота Уайлд () - Сент-Луис Блюз () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Даллас Старз () - Баффало Сэйбрз () 04:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Чикаго Блэкхоукс () - Виннипег Джетс () 04:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Аризона Койотс () - Ванкувер Кэнакс () 05:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Сан-Хосе Шаркс () - Эдмонтон Ойлерз () 06:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
Image

Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
Image

Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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