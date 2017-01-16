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РЕЗУЛЬТАТЫ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 15.01.2017
Команды Счет
Трактор (Челябинск) - Спартак (Москва) 14:30
 3 - 2
Металлург Мг (Магнитогорск) - Торпедо (Нижний Новгород) 15:00
 3 - 2 ОТ
Северсталь (Череповец) - Металлург Нк (Новокузнецк) 17:00
 3 - 0
СКА (Санкт-Петербург) - Сибирь (Новосибирская область) 17:00
 6 - 2
Слован (Братислава, Словакия) - Югра (Ханты-Мансийск) 19:30
 3 - 2

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 15.01.2017
Команды Счет
Флорида Пантерз () - Коламбус Блю Джекетс () 03:00
 4 - 3
Детройт Ред Уингз () - Питтсбург Пингвинз () 03:00
 6 - 3
Оттава Сенаторз () - Торонто Мэйпл Лифс () 03:00
 2 - 4
Монреаль Канадиенс () - Нью-Йорк Рейнджерс () 03:00
 5 - 4
Каролина Харрикейнз () - Нью-Йорк Айлендерс () 03:00
 7 - 4
Аризона Койотс () - Анахайм Дакс () 04:00
 0 - 3
Даллас Старз () - Миннесота Уайлд () 04:00
 4 - 5
Эдмонтон Ойлерз () - Калгари Флэймз () 06:00
 2 - 1 БУЛЛ
Лос-Анджелес Кингз () - Виннипег Джетс () 06:00
 3 - 2 ОТ
Сан-Хосе Шаркс () - Сент-Луис Блюз () 06:30
 0 - 4
Вашингтон Кэпиталз () - Филадельфия Флайерз () 20:30
 5 - 0

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 16.01.2017
Команды Счет
Амур (Хабаровск) - Йокерит (Хельсинки, Финляндия) 12:30 3 - 2
Адмирал (Владивосток) - Динамо Мн (Минск, Беларусь) 12:30 3 - 5
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) - Динамо Р (Рига, Латвия) 14:30 3 - 4 БУЛЛ
Барыс (Астана, Казахстан) - Салават Юлаев (Уфа) 16:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Локомотив (Ярославль) - Лада (Тольятти) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Динамо Мск (Москва) - Ак Барс (Казань) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 16.01.2017
Команды Счет
Чикаго Блэкхоукс () - Миннесота Уайлд () 03:00 2 - 3
Ванкувер Кэнакс () - Нью-Джерси Дэвилз () 03:00 1 - 2 ОТ
Анахайм Дакс () - Сент-Луис Блюз () 05:00 1 - 2 ОТ
Баффало Сэйбрз () - Даллас Старз () 21:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Бостон Брюинз () - Нью-Йорк Айлендерс () 21:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Детройт Ред Уингз () - Монреаль Канадиенс () 23:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 17.01.2017
Команды Счет
Трактор (Челябинск) - Автомобилист (Екатеринбург) 17:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Спартак (Москва) - Слован (Братислава, Словакия) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Югра (Ханты-Мансийск) 21:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 17.01.2017
Команды Счет
Сан-Хосе Шаркс () - Виннипег Джетс () 00:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лос-Анджелес Кингз () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 00:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Питтсбург Пингвинз () - Вашингтон Кэпиталз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Эдмонтон Ойлерз () - Аризона Койотс () 05:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
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Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
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Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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