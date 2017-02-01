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РЕЗУЛЬТАТЫ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 31.01.2017
Команды Счет
Металлург Нк (Новокузнецк) - Адмирал (Владивосток) 15:00
 3 - 2 БУЛЛ
Сибирь (Новосибирская область) - Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) 15:30
 1 - 0
Авангард (Омская область) - Амур (Хабаровск) 16:00
 2 - 4
Нефтехимик (Нижнекамск) - Ак Барс (Казань) 19:00
 8 - 2
Слован (Братислава, Словакия) - Локомотив (Ярославль) 21:30
 3 - 2 БУЛЛ
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Динамо Мск (Москва) 21:30
 3 - 6

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 01.02.2017
Команды Счет
Барыс (Астана, Казахстан) - Йокерит (Хельсинки, Финляндия) 16:30 0 - 2
Салават Юлаев (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург) 17:00 1 - 3
Автомобилист (Екатеринбург) - Динамо Мн (Минск, Беларусь) 17:00 2 - 3
Трактор (Челябинск) - ЦСКА (Москва) 17:00 4 - 3
Металлург Мг (Магнитогорск) - Северсталь (Череповец) 17:00 6 - 4
Югра (Ханты-Мансийск) - Динамо Р (Рига, Латвия) 17:00 2 - 1
Торпедо (Нижний Новгород) - ХК Сочи (Сочи) 19:00 1 - 2 БУЛЛ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 01.02.2017
Команды Счет
Нью-Йорк Айлендерс () - Вашингтон Кэпиталз () 03:00 3 - 2
Каролина Харрикейнз () - Филадельфия Флайерз () 03:00 5 - 1
Питтсбург Пингвинз () - Нэшвилл Предаторз () 03:00 4 - 2
Нью-Йорк Рейнджерс () - Коламбус Блю Джекетс () 03:00 4 - 6
Тампа-Бэй Лайтнинг () - Бостон Брюинз () 03:30 3 - 4
Детройт Ред Уингз () - Нью-Джерси Дэвилз () 03:30 3 - 4
Монреаль Канадиенс () - Баффало Сэйбрз () 03:30 5 - 2
Флорида Пантерз () - Оттава Сенаторз () 03:30 6 - 5
Сент-Луис Блюз () - Виннипег Джетс () 04:00 3 - 5
Даллас Старз () - Торонто Мэйпл Лифс () 04:30 6 - 3
Аризона Койотс () - Лос-Анджелес Кингз () 05:00 2 - 3
Эдмонтон Ойлерз () - Миннесота Уайлд () 05:00 2 - 5
Анахайм Дакс () - Колорадо Эвеланш () 06:00 5 - 1
Сан-Хосе Шаркс () - Чикаго Блэкхоукс () 06:30 3 - 1

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 02.02.2017
Команды Счет
Металлург Нк (Новокузнецк) - Амур (Хабаровск) 15:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Сибирь (Новосибирская область) - Адмирал (Владивосток) 15:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Авангард (Омская область) - Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) 16:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лада (Тольятти) - Ак Барс (Казань) 18:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Слован (Братислава, Словакия) - Динамо Мск (Москва) 21:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Локомотив (Ярославль) 21:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 02.02.2017
Команды Счет
Вашингтон Кэпиталз () - Бостон Брюинз () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Калгари Флэймз () - Миннесота Уайлд () 06:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лос-Анджелес Кингз () - Колорадо Эвеланш () 06:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
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Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
Image

Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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