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РЕЗУЛЬТАТЫ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 21.01.2017
Команды Счет
Баффало Сэйбрз () - Детройт Ред Уингз () 03:00
 3 - 2 ОТ
Бостон Брюинз () - Чикаго Блэкхоукс () 03:00
 0 - 1
Каролина Харрикейнз () - Питтсбург Пингвинз () 03:00
 1 - 7
Нью-Джерси Дэвилз () - Монреаль Канадиенс () 03:30
 1 - 3
Эдмонтон Ойлерз () - Нэшвилл Предаторз () 05:00
 2 - 3 БУЛЛ
Ванкувер Кэнакс () - Флорида Пантерз () 06:00
 2 - 1
Виннипег Джетс () - Сент-Луис Блюз () 23:00
 0 - 0

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 22.01.2017
Команды Счет
Коламбус Блю Джекетс () - Каролина Харрикейнз () 01:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Торонто Мэйпл Лифс () - Оттава Сенаторз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Филадельфия Флайерз () - Нью-Джерси Дэвилз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Йорк Айлендерс () - Лос-Анджелес Кингз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Монреаль Канадиенс () - Баффало Сэйбрз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Даллас Старз () - Вашингтон Кэпиталз () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Аризона Койотс () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Миннесота Уайлд () - Анахайм Дакс () 05:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Калгари Флэймз () - Эдмонтон Ойлерз () 06:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Сан-Хосе Шаркс () - Колорадо Эвеланш () 06:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Питтсбург Пингвинз () - Бостон Брюинз () 20:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Детройт Ред Уингз () - Нью-Йорк Рейнджерс () 23:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 23.01.2017
Команды Счет
Лада (Тольятти) - Металлург Нк (Новокузнецк) 18:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нефтехимик (Нижнекамск) - Сибирь (Новосибирская область) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Торпедо (Нижний Новгород) - Северсталь (Череповец) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Локомотив (Ярославль) - Металлург Мг (Магнитогорск) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Витязь (Чехов) - Салават Юлаев (Уфа) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Динамо Мск (Москва) - Трактор (Челябинск) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
ХК Сочи (Сочи) - СКА (Санкт-Петербург) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 23.01.2017
Команды Счет
Оттава Сенаторз () - Коламбус Блю Джекетс () 01:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Йорк Айлендерс () - Филадельфия Флайерз () 02:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Чикаго Блэкхоукс () - Ванкувер Кэнакс () 03:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Миннесота Уайлд () - Нэшвилл Предаторз () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
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Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
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Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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