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БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ!
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17.01.2017 г. 09:34
ВИДЕО: Хет-трик Малкина в матче с Вашингтоном
12.01.2017 г. 06:35
Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ (видео)
08.01.2017 г. 23:56
ВИДЕО: Все голы Кирилла Капризова на чемпионате мира U20
06.01.2017 г. 09:31
Молодежный чемпионат мира 2017. Сборная США в финале обыграла Канаду (видео)
06.01.2017 г. 02:30
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Швеция 2:1. Бронза наша!
06.01.2017 г. 02:06
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия завоевала бронзовые медали!
05.01.2017 г. 03:29
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/2 финала. Россия - США 3:4-булл
05.01.2017 г. 03:15
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила в полуфинале
03.01.2017 г. 09:33
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия в полуфинале сыграет с США
03.01.2017 г. 00:16
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/4 финала. Россия - Дания 4:0
03.01.2017 г. 00:10
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия выходит в полуфинал
01.01.2017 г. 14:28
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Словакия 2:0
01.01.2017 г. 09:31
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
01.01.2017 г. 07:45
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия обыграла Словакию в новогоднюю ночь
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
30.12.2016 г. 01:58
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила США
30.12.2016 г. 00:50
Кубок Шпенглера-2016. Результаты
МЕНЮ
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НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 21.01.2017
Команды
Счет
Баффало Сэйбрз () - Детройт Ред Уингз () 03:00
3
-
2
ОТ
Бостон Брюинз () - Чикаго Блэкхоукс () 03:00
0
-
1
Каролина Харрикейнз () - Питтсбург Пингвинз () 03:00
1
-
7
Нью-Джерси Дэвилз () - Монреаль Канадиенс () 03:30
1
-
3
Эдмонтон Ойлерз () - Нэшвилл Предаторз () 05:00
2
-
3
БУЛЛ
Ванкувер Кэнакс () - Флорида Пантерз () 06:00
2
-
1
Виннипег Джетс () - Сент-Луис Блюз () 23:00
0 - 0
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 22.01.2017
Команды
Счет
Коламбус Блю Джекетс () - Каролина Харрикейнз () 01:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Торонто Мэйпл Лифс () - Оттава Сенаторз () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Филадельфия Флайерз () - Нью-Джерси Дэвилз () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Йорк Айлендерс () - Лос-Анджелес Кингз () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Монреаль Канадиенс () - Баффало Сэйбрз () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Даллас Старз () - Вашингтон Кэпиталз () 04:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Аризона Койотс () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 04:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Миннесота Уайлд () - Анахайм Дакс () 05:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Калгари Флэймз () - Эдмонтон Ойлерз () 06:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Сан-Хосе Шаркс () - Колорадо Эвеланш () 06:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Питтсбург Пингвинз () - Бостон Брюинз () 20:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Детройт Ред Уингз () - Нью-Йорк Рейнджерс () 23:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
- 23.01.2017
Команды
Счет
Лада (Тольятти) - Металлург Нк (Новокузнецк) 18:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нефтехимик (Нижнекамск) - Сибирь (Новосибирская область) 19:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Торпедо (Нижний Новгород) - Северсталь (Череповец) 19:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Локомотив (Ярославль) - Металлург Мг (Магнитогорск) 19:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Витязь (Чехов) - Салават Юлаев (Уфа) 19:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Динамо Мск (Москва) - Трактор (Челябинск) 19:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ХК Сочи (Сочи) - СКА (Санкт-Петербург) 19:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) 19:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 23.01.2017
Команды
Счет
Оттава Сенаторз () - Коламбус Блю Джекетс () 01:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Йорк Айлендерс () - Филадельфия Флайерз () 02:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Чикаго Блэкхоукс () - Ванкувер Кэнакс () 03:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Миннесота Уайлд () - Нэшвилл Предаторз () 04:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
Подробнее...
Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.
Подробнее...
Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.
Подробнее...
Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
Подробнее...
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19.08.2016 г. 00:00
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НОВОЕ ВИДЕО
17.01.2017 г. 09:34
ВИДЕО: Хет-трик Малкина в матче с Вашингтоном
08.01.2017 г. 23:56
ВИДЕО: Все голы Кирилла Капризова на чемпионате мира U20
06.01.2017 г. 02:30
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Швеция 2:1. Бронза наша!
05.01.2017 г. 03:29
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/2 финала. Россия - США 3:4-булл
03.01.2017 г. 00:16
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/4 финала. Россия - Дания 4:0
01.01.2017 г. 14:28
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Словакия 2:0
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
27.12.2016 г. 07:11
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Канада - Россия 5:3
27.12.2016 г. 05:35
ВИДЕО: Первая шайба России на молодежном чемпионате мира
18.12.2016 г. 20:42
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Финляндия 4:3
16.12.2016 г. 22:01
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Чехия 5:1
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