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РЕЗУЛЬТАТЫ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 29.01.2017
Команды Счет
Северсталь (Череповец) - Салават Юлаев (Уфа) 17:00
 3 - 2 ОТ
ЦСКА (Москва) - Металлург Мг (Магнитогорск) 17:00
 4 - 3 ОТ
СКА (Санкт-Петербург) - Трактор (Челябинск) 17:00
 5 - 3

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КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 30.01.2017
Команды Счет
Торпедо (Нижний Новгород) - Спартак (Москва) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Йокерит (Хельсинки, Финляндия) - Динамо Мн (Минск, Беларусь) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 31.01.2017
Команды Счет
Металлург Нк (Новокузнецк) - Адмирал (Владивосток) 15:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Сибирь (Новосибирская область) - Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) 15:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Авангард (Омская область) - Амур (Хабаровск) 16:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нефтехимик (Нижнекамск) - Ак Барс (Казань) 19:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Слован (Братислава, Словакия) - Локомотив (Ярославль) 21:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Динамо Мск (Москва) 21:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
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Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
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Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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