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БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ!
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12.01.2017 г. 06:35
Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ (видео)
08.01.2017 г. 23:56
ВИДЕО: Все голы Кирилла Капризова на чемпионате мира U20
06.01.2017 г. 09:31
Молодежный чемпионат мира 2017. Сборная США в финале обыграла Канаду (видео)
06.01.2017 г. 02:30
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Швеция 2:1. Бронза наша!
06.01.2017 г. 02:06
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия завоевала бронзовые медали!
05.01.2017 г. 03:29
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/2 финала. Россия - США 3:4-булл
05.01.2017 г. 03:15
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила в полуфинале
03.01.2017 г. 09:33
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия в полуфинале сыграет с США
03.01.2017 г. 00:16
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/4 финала. Россия - Дания 4:0
03.01.2017 г. 00:10
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия выходит в полуфинал
01.01.2017 г. 14:28
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Словакия 2:0
01.01.2017 г. 09:31
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
01.01.2017 г. 07:45
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия обыграла Словакию в новогоднюю ночь
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
30.12.2016 г. 01:58
Молодежный чемпионат мира 2017. Россия уступила США
30.12.2016 г. 00:50
Кубок Шпенглера-2016. Результаты
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
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КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
- 15.01.2017
Команды
Счет
Трактор (Челябинск) - Спартак (Москва) 14:30
3
-
2
Металлург Мг (Магнитогорск) - Торпедо (Нижний Новгород) 15:00
3
-
2
ОТ
Северсталь (Череповец) - Металлург Нк (Новокузнецк) 17:00
3
-
0
СКА (Санкт-Петербург) - Сибирь (Новосибирская область) 17:00
6
-
2
Слован (Братислава, Словакия) - Югра (Ханты-Мансийск) 19:30
3
-
2
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 15.01.2017
Команды
Счет
Флорида Пантерз () - Коламбус Блю Джекетс () 03:00
4
-
3
Детройт Ред Уингз () - Питтсбург Пингвинз () 03:00
6
-
3
Оттава Сенаторз () - Торонто Мэйпл Лифс () 03:00
2
-
4
Монреаль Канадиенс () - Нью-Йорк Рейнджерс () 03:00
5
-
4
Каролина Харрикейнз () - Нью-Йорк Айлендерс () 03:00
7
-
4
Аризона Койотс () - Анахайм Дакс () 04:00
0
-
3
Даллас Старз () - Миннесота Уайлд () 04:00
4
-
5
Эдмонтон Ойлерз () - Калгари Флэймз () 06:00
2
-
1
БУЛЛ
Лос-Анджелес Кингз () - Виннипег Джетс () 06:00
3
-
2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс () - Сент-Луис Блюз () 06:30
0
-
4
Вашингтон Кэпиталз () - Филадельфия Флайерз () 20:30
5
-
0
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
- 16.01.2017
Команды
Счет
Амур (Хабаровск) - Йокерит (Хельсинки, Финляндия) 12:30
3
-
2
Адмирал (Владивосток) - Динамо Мн (Минск, Беларусь) 12:30
3
-
5
Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай) - Динамо Р (Рига, Латвия) 14:30
3
-
4
БУЛЛ
Барыс (Астана, Казахстан) - Салават Юлаев (Уфа) 16:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Локомотив (Ярославль) - Лада (Тольятти) 19:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Динамо Мск (Москва) - Ак Барс (Казань) 19:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 16.01.2017
Команды
Счет
Чикаго Блэкхоукс () - Миннесота Уайлд () 03:00
2
-
3
Ванкувер Кэнакс () - Нью-Джерси Дэвилз () 03:00
1
-
2
ОТ
Анахайм Дакс () - Сент-Луис Блюз () 05:00
1
-
2
ОТ
Баффало Сэйбрз () - Даллас Старз () 21:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Бостон Брюинз () - Нью-Йорк Айлендерс () 21:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Детройт Ред Уингз () - Монреаль Канадиенс () 23:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
- 17.01.2017
Команды
Счет
Трактор (Челябинск) - Автомобилист (Екатеринбург) 17:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Спартак (Москва) - Слован (Братислава, Словакия) 19:30
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Югра (Ханты-Мансийск) 21:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон
- 17.01.2017
Команды
Счет
Сан-Хосе Шаркс () - Виннипег Джетс () 00:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лос-Анджелес Кингз () - Тампа-Бэй Лайтнинг () 00:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Питтсбург Пингвинз () - Вашингтон Кэпиталз () 03:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Эдмонтон Ойлерз () - Аризона Койотс () 05:00
0 - 0
ПЕРЕД МАТЧЕМ
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЛЕНДАРЬ
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
Подробнее...
Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.
Подробнее...
Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.
Подробнее...
Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
Подробнее...
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19.08.2016 г. 00:00
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НОВОЕ ВИДЕО
08.01.2017 г. 23:56
ВИДЕО: Все голы Кирилла Капризова на чемпионате мира U20
06.01.2017 г. 02:30
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Швеция 2:1. Бронза наша!
05.01.2017 г. 03:29
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/2 финала. Россия - США 3:4-булл
03.01.2017 г. 00:16
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. 1/4 финала. Россия - Дания 4:0
01.01.2017 г. 14:28
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Словакия 2:0
30.12.2016 г. 02:26
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - США 2:3
28.12.2016 г. 03:05
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Россия - Латвия 9:1
27.12.2016 г. 07:11
ВИДЕО: Молодежный чемпионат мира-2017. Канада - Россия 5:3
27.12.2016 г. 05:35
ВИДЕО: Первая шайба России на молодежном чемпионате мира
18.12.2016 г. 20:42
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Финляндия 4:3
16.12.2016 г. 22:01
ВИДЕО: Кубок Первого канала-2016. Россия - Чехия 5:1
16.12.2016 г. 19:34
ВИДЕО: Кубок Первого канала. Россия - Чехия. Гимн. Что-то пошло не так..
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