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РЕЗУЛЬТАТЫ
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 05.02.2017
Команды Счет
Барыс (Астана, Казахстан) - Динамо Р (Рига, Латвия) 14:00
 1 - 0
Югра (Ханты-Мансийск) - Динамо Мн (Минск, Беларусь) 14:30
 2 - 3 БУЛЛ
Автомобилист (Екатеринбург) - Йокерит (Хельсинки, Финляндия) 15:00
 1 - 3
Медвешчак (Загреб, Хорватия) - Витязь (Чехов) 19:00
 3 - 5

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 05.02.2017
Команды Счет
Тампа-Бэй Лайтнинг () - Анахайм Дакс () 03:00
 3 - 2 БУЛЛ
Баффало Сэйбрз () - Оттава Сенаторз () 03:00
 4 - 0
Коламбус Блю Джекетс () - Нью-Джерси Дэвилз () 03:00
 1 - 5
Бостон Брюинз () - Торонто Мэйпл Лифс () 03:00
 5 - 6
Нью-Йорк Айлендерс () - Каролина Харрикейнз () 03:00
 4 - 5 ОТ
Сент-Луис Блюз () - Питтсбург Пингвинз () 04:00
 1 - 4
Даллас Старз () - Чикаго Блэкхоукс () 04:00
 3 - 5
Нэшвилл Предаторз () - Детройт Ред Уингз () 04:00
 0 - 1
Ванкувер Кэнакс () - Миннесота Уайлд () 06:00
 3 - 6
Сан-Хосе Шаркс () - Аризона Койотс () 06:30
 2 - 3 БУЛЛ
Вашингтон Кэпиталз () - Лос-Анджелес Кингз () 20:00
 0 - 0
Монреаль Канадиенс () - Эдмонтон Ойлерз () 21:00
 0 - 0
Нью-Йорк Рейнджерс () - Калгари Флэймз () 22:00
 0 - 0

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 06.02.2017
Команды Счет
ХК Сочи (Сочи) - Торпедо (Нижний Новгород) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат - 07.02.2017
Команды Счет
Динамо Мн (Минск, Беларусь) - Витязь (Чехов) 19:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 07.02.2017
Команды Счет
Филадельфия Флайерз () - Сент-Луис Блюз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Йорк Айлендерс () - Торонто Мэйпл Лифс () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Нью-Джерси Дэвилз () - Баффало Сэйбрз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Итоги
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею прошел с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
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Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
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Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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