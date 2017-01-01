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БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ!

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РЕЗУЛЬТАТЫ
НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 31.12.2016
Команды Счет
Каролина Харрикейнз () - Чикаго Блэкхоукс () 03:30
 3 - 2
Сент-Луис Блюз () - Нэшвилл Предаторз () 04:00
 0 - 4
Ванкувер Кэнакс () - Анахайм Дакс () 06:00
 3 - 2 ОТ
Сан-Хосе Шаркс () - Филадельфия Флайерз () 06:00
 2 - 0
Нью-Джерси Дэвилз () - Вашингтон Кэпиталз () 21:00
 2 - 6
Бостон Брюинз () - Баффало Сэйбрз () 21:00
 3 - 1

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

Молодежный чемпионат мира-2017 - 31.12.2016
Команды Счет
Швейцария () - Дания () 01:00
 5 - 4 БУЛЛ
Словакия () - Латвия () 03:30
 4 - 2
Швеция () - Чехия () 21:00
 5 - 2
США () - Канада () 23:30
 3 - 1

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

Кубок Шпенглера-2016 - 31.12.2016
Команды Счет
Канада () - Лугано (Лугано, Швейцария) 14:00
финал		 5 - 2

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 01.01.2017
Команды Счет
Миннесота Уайлд () - Коламбус Блю Джекетс () 02:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Питтсбург Пингвинз () - Монреаль Канадиенс () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Виннипег Джетс () - Нью-Йорк Айлендерс () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Тампа-Бэй Лайтнинг () - Каролина Харрикейнз () 03:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Даллас Старз () - Флорида Пантерз () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Колорадо Эвеланш () - Нью-Йорк Рейнджерс () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Калгари Флэймз () - Аризона Койотс () 06:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Эдмонтон Ойлерз () - Ванкувер Кэнакс () 06:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Лос-Анджелес Кингз () - Сан-Хосе Шаркс () 06:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Торонто Мэйпл Лифс () - Детройт Ред Уингз () 23:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

Молодежный чемпионат мира-2017 - 01.01.2017
Команды Счет
Финляндия () - Швейцария () 01:30 2 - 0
Россия () - Словакия () 04:00 2 - 0

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

НХЛ 2016/2017. Регулярный сезон - 02.01.2017
Команды Счет
Вашингтон Кэпиталз () - Оттава Сенаторз () 03:30 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Анахайм Дакс () - Филадельфия Флайерз () 04:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ
Сент-Луис Блюз () - Чикаго Блэкхоукс () 21:00 0 - 0  ПЕРЕД МАТЧЕМ

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Молодежный чемпионат мира 2017. Результаты
31.12.2016 г. 06:25
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Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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Евротур. Кубок Первого канала-2016. Итоги
18.12.2016 г. 23:26
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В Москве прошел очередной московский этап Евротура - Кубок Первого канала-2016.

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Молодежная Суперсерия 2016. Россия - Канада. Результаты
07.11.2016 г. 18:40
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Уже традиционно, перед очередным молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой проводится, так называемая Суперсерия игр между молодежными командами из Канады и России. Не стал исключением и 2016 год.

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Кубок Карьяла-2016. Итоги
06.11.2016 г. 23:17
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Кубок Карьяла, который является первым этапом ежегодного Евротура, прошел в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
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19.08.2016 г. 00:00

 
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